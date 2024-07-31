Пилот самолета с 193 пассажирами на борту упал в обморок во время полета

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Второй пилот самолета авиакомпании EasyJet потерял сознание во время полета. Подробностями истории поделился британский таблоид The Mirror.
Сообщается, что чрезвычайная ситуация произошла на борту самолёта, следовавшего из Лондона в Лиссабон. В салоне находились 193 пассажира. Когда второй пилот потерял сознание, экипаж объявил тревогу. После приземления самолёт ожидала бригада скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в лиссабонскую больницу Санта-Мария.
Ранее четырехлетней девочке в Burger King подали забрызганный кровью бургер. После случившегося мать ребенка обратилась в министерство здравоохранения. После этого инцидента ресторан связался с женщиной, чтобы извиниться, и опубликовал пресс-релиз, в котором подробно описывались обстоятельства произошедшего.
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Ранее четырехлетней девочке в Burger King подали забрызганный кровью бургер. После случившегося мать ребенка обратилась в министерство здравоохранения. После этого инцидента ресторан связался с женщиной, чтобы извиниться, и опубликовал пресс-релиз, в котором подробно описывались обстоятельства произошедшего.
В районе Донецка сбили российский вертолет Ми-8. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова