У звезды «Бриллиантовой руки» обнаружили опухоль мозга

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Медики обнаружили новообразование у 84-летней актрисы Светланы Светличной в лобной доли мозга. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, российская актриса театра и кино с 2017 года наблюдается в ПНД. Она практически потеряла память из-за болезни Альцгеймера. Сообщается, что у нее проблемы с речью и мышлением.
Светлана постоянно находится под присмотром врачей, она не может двигаться без посторонней помощи. Бывало, что женщина впадала в ярость и кусала медсестру. Когнитивные расстройства звезды могут быть связаны с опухолью в голове, однако делать операцию в её возрасте опасно. До этого у нее нашли небольшие опухоли у в нижней части черепа.
Сейчас у актрисы взяли материал на биопсию, результаты которой в ближайшее время покажут характер новообразований.
Светлана Афанасьевна Светлиичная — советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР. Родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане. Самой популярной ролью актрисы стал образ коварной соблазнительницы-блондинки в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Известна также по главной роли в фильме «Стряпуха».
В России научились определять рак мозга на ранней стадии по анализу крови. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Светлана постоянно находится под присмотром врачей, она не может двигаться без посторонней помощи. Бывало, что женщина впадала в ярость и кусала медсестру. Когнитивные расстройства звезды могут быть связаны с опухолью в голове, однако делать операцию в её возрасте опасно. До этого у нее нашли небольшие опухоли у в нижней части черепа.
Сейчас у актрисы взяли материал на биопсию, результаты которой в ближайшее время покажут характер новообразований.
Светлана Афанасьевна Светлиичная — советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР. Родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане. Самой популярной ролью актрисы стал образ коварной соблазнительницы-блондинки в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Известна также по главной роли в фильме «Стряпуха».
В России научились определять рак мозга на ранней стадии по анализу крови. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова