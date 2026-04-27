На Алтае пьяный водитель протащил инспектора ДПС на двери более 300 метров

27 апреля 2026, 12:03

Водитель в Горно-Алтайске протащил инспектора ДПС на двери автомобиля 300 метров

На Алтае мужчина протащил сотрудника ГИБДД по проезжей части, после чего его задержали. Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, инцидент произошёл в Горно-Алтайске.





Полицейские заметили водителя, который, предположительно, находился в состоянии опьянения, и остановили его. Инспектор подошёл к окну и попросил предъявить документы, но мужчина резко тронулся с места и попытался скрыться.

«Стремясь предотвратить побег нарушителя, инспектор ухватился за стойку двери. Лихач не остановился, набрал скорость и протащил сотрудника более трёхсот метров по проезжей части», — рассказала Волк.