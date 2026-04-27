Патрон в вагоне столичного метро помог полиции обнаружить целый арсенал оружия
В столице возбудили уголовное дело против мужчины, в квартире которого полиция обнаружила незаконный арсенал оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
В полицию поступила информация о найденном в вагоне электрички патроне калибра 5,45 мм. Сотрудники УВД на Московском метрополитене установили владельца боеприпаса — 29-летнего уроженца Орловской области.
Мужчина понёс административную ответственность по ст. 20.10 КоАП РФ. Позже полицейские вышли на его знакомого — 25-летнего уроженца Подмосковья. При осмотре его жилья в 3-м проезде Перова Поля стражи порядка изъяли два патрона, нож, кастет, ружьё и 25 патронов к нему.
Экспертиза показала, что нож и кастет относятся к холодному оружию, а ружьё с патронами пригодно для стрельбы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде и назначил ему административный арест на девять суток.
Читайте также: