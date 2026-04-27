В Башкирии женщина хотела получить посылку, но лишилась дома и 11 млн рублей

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Женщина из Нефтекамска стала жертвой мошенников после звонка «представителя» крупного сетевого магазина. Об этом информирует управление МВД по региону.



По словам 60-летней россиянки, она часто пользуется услугами одной сети, поэтому не насторожилась, когда ей позвонили и сообщили о повреждении товара в посылке, попросив продиктовать код из сообщения. Вскоре женщине набрал неизвестный и заявил о взломе её аккаунта на «Госуслугах». С этого момента пострадавшая начала регулярно общаться с мошенниками, которые убедили её перевести более миллиона рублей из своих накоплений на «безопасный счёт».

Кроме того, злоумышленники заставили её продать дом. Они уверяли, что сделка будет фиктивной, а деньги, которые женщина переведёт на «безопасный счёт», позже вернутся.

В общей сложности россиянка отдала мошенникам более 11 миллионов рублей. Обман продолжался два месяца. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Екатерина Коршунова

