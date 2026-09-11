На Алтае школьницу парализовало от шока после встречи с медведем
Тринадцатилетняя девочка из села на Алтае пережила сильный психологический шок после встречи с медведем. Как сообщает Telegram-канал SHOT, хищник появился прямо возле двора, когда школьница вышла из дома в выходной день.
Зверя успели отогнать, однако школьница настолько испугалась, что её мать вызвала врачей. Подростка доставили в центральную районную больницу, где медики диагностировали психологический шок.
У девочки частично пропала речь и отказали ноги. Сейчас она идёт на поправку. Местные жители сообщают, что медведи практически оккупировали село. Косолапые заходят во дворы, ломают заборы и деревья, повреждают ворота и машины.
На одном из участков хищник появляется уже неделю и дважды бросался на семейную пару. Во второй раз зверь рванул к женщине, когда та открывала дверь уличного душа. Муж успел остановить медведя, после чего супруги спрятались в ближайшем домике.
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