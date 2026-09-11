На Алтае школьницу парализовало от шока после встречи с медведем

11 сентября 2026, 12:27

Фото: Istock/Byrdyak

Тринадцатилетняя девочка из села на Алтае пережила сильный психологический шок после встречи с медведем. Как сообщает Telegram-канал SHOT, хищник появился прямо возле двора, когда школьница вышла из дома в выходной день.