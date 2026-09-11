«Запах выдал»: Под Калининградом спустя 17 лет нашли убийцу беременной женщины

11 сентября 2026, 11:44

В Полесске спустя 17 лет по следу запаха раскрыли убийство беременной женщины

Фото: Istock/Akintevs

В Полесске следователи раскрыли убийство беременной женщины спустя 17 лет. Подробности приводит РЕН ТВ.