«Запах выдал»: Под Калининградом спустя 17 лет нашли убийцу беременной женщины
В Полесске следователи раскрыли убийство беременной женщины спустя 17 лет. Подробности приводит РЕН ТВ.
В мае 2009 года в местном парке нашли тело 22-летней жительницы с множественными колото-резаными ранениями. На момент гибели она находилась на 31-32-й неделе беременности.
Новые экспертно-криминалистические возможности помогли обнаружить на одежде жертвы запаховый след 60-летнего обвиняемого. Следствие установило: между нетрезвым мужчиной и девушкой вспыхнул конфликт, и он нанёс ей удары ножом.
В калининградском СК сообщили, что психофизиологическое исследование выявило у подозреваемого реакции, которые указывают на его прямое участие в убийстве беременной девушки. Мужчину задержали и поместили под стражу.
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