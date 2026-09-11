В Иванове шестилетний мальчик погиб в парке аттракционов в свой день рождения
В Иванове шестилетний мальчик погиб в свой день рождения в парке аттракционов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ребёнок вместе с семьёй пришёл отмечать праздник в местный торговый центр. Во время отдыха в парке аттракционов он забрался по фасаду поверх горки, но не удержался и упал вниз. Малыш получил травмы, и его срочно отвезли в больницу.
Медики боролись за его жизнь, но спасти маленького пациента не удалось. Сейчас развлекательная площадка не работает. Местное следствие возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители проверят работу парка и выяснят, соблюдали ли там необходимые правила.
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