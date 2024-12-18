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В Петербурге парень пытался поджечь военкомат

В Санкт-Петербурге молодого человека задержали за попытку поджога военкомата
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

В Санкт-Петербурге полиция задержала 24-летнего парня. Он поджег дверь военкомата Центрального района на улице Чайковского, используя бутылку с горючей смесью. К счастью, пожар быстро потушили.
По информации правоохранительных органов, которую передает ТАСС, задержанный действовал по указаниям неких кураторов.

«В отдел полиции обратилась женщина, которая сообщила, что молодой человек кинул бутылку с горючей смесью в дверь военного комиссариата в доме 53 по улице Чайковского. Пожар потушен, прибывшие по адресу полицейские задержали и доставили в отдел жителя Сестрорецка 2000 года рождения», — передает собеседник агентства.


В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

Военкомат на улице Чайковского уже подвергался атакам поджигателей. Ранее, 31 июля 2023 года, местный житель Александр Перов также поджег дверь военкомата с помощью бутылки с зажигательной смесью. После он пытался пробить ворота учреждения легковым автомобилем. Нарушителя оперативно задержали.

«Радио 1» также сообщало, что в Москве осудили мужчину, убившего пенсионера на глазах его внучек.

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Матрос «Волгонефти-239» Марченко рассказал, как затонуло судно
Матрос «Волгонефти-239» Марченко: сильные волны буквально ломали судно
17 декабря 2024, 19:52

Фото: iStock/Dikuch

Матрос одного из затонувших в Керченском проливе танкеров Александр Марченко рассказал, как затонуло его судно. По словам члена экипажа «Волгонефти-239», сильные волны, начавшиеся с утра, буквально ломали судно.
«Когда я заступил на дежурство, были сильные волны. В половине девятого утра на танкере объявили тревогу. Нас буквально начало ломать. Собрался весь экипаж в рубке, надели спасательные жилеты. Спасательное судно «Меркурий» несколько раз пыталось подойти к корме, на которой находился экипаж. Но не получалось: были сильные волны. Потом прилетел вертолет, который их эвакуировал. Промокли, грязные. В целом, слава богу, живы», — поделился Марченко в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что профильные службы на постоянной основе мониторят береговую линию на предмет возможных загрязнений, попавших в море с затонувших танкеров. Как сообщают argumenti.ru, глава общественной организации «Жизнь в твоих руках» Екатерина Горелкина посоветовала руководителю региона использовать для сбора мазута бактерии, которые его пожирают. По словам Горелкиной, такая технология имеется в Севастополе.

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В Москве осудили мужчину, убившего пенсионера на глазах его внучек
17 декабря 2024, 19:04

Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве суд приговорил мужчину к 8 годам за расправу над пенсионером на глазах его внучек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Летом этого года в лесопарке «Кусково» 58-летний мужчина гулял со своими внучками. Злоумышленник начал с пенсионером конфликт, в ходе которого ударил пострадавшего ножом в грудь. После чего нападавший и его жена просто ушли в сторону выхода из парка.

Уточняется, что пострадавший получил ранения, несовместимые с жизнью. Преступника искали несколько дней, но на четвертый он сам сдался полиции. 64-летний Александр Штольц раскаялся и в суде признал вину. По его словам, ножом он якобы просто защищался от пенсионера, который сам и затеял конфликт.

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Тела Кириллова и его помощника увезли с места взрыва на Рязанском проспекте
17 декабря 2024, 18:56

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Тела генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника были вывезены с места происшествия на Рязанском проспекте в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.
На месте продолжают работать следователи, криминалисты и оперативные службы, которые занимаются изучением и сбором улик.

По информации Следственного комитета России, 17 декабря утром на Рязанском проспекте было активировано взрывное устройство, спрятанное в самокате, оставленном рядом с подъездом жилого дома. В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Киев в убийстве Кириллова и заявил, что украинское политическое руководство «ждет неизбежного возмездие».

Медведев заявил, что нужно уничтожить заказчиков убийства Кириллова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное дело
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В Китае отец чуть не умер от сердечного приступа, помогая сыну с домашним заданием
SCMP: китаец получил сердечный приступ, помогая сыну с домашним заданием
17 декабря 2024, 18:38

Фото: iStock/gorodenkoff

Отец ребёнка чуть не умер от сердечного приступа в Китае, пока помогал сыну делать домашнее задание. Об этом информирует издание South China Morning Post.
Согласно информации газеты, мужчина по фамилии Чжан получил сердечный приступ, когда помогал своему 14-летнему сыну с уроками. В какой-то момент мужчина начал испытывать проблемы с дыханием и пожаловался на сильную боль в груди.

Чжан был срочно госпитализирован. Уточняется, что медики провели экстренную процедуру шунтирования артерии, что позволило спасти жизнь мужчине. Китаец инвестировал значительные силы и средства в обучение сына и сильно переживал, что не получает ожидаемых результатов. Примечательно, что это не первый подобный случай в стране.

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Подмосковные полицейские задержали пьяного водителя после погони со стрельбой
17 декабря 2024, 18:36

Фото: iStock / z1b

Подольским полицейским пришлось задерживать нетрезвого водителя с погоней со стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Управления МВД России по Московской области.
Во время патрулирования в Подольске сотрудники Госавтоинспекции заметили иномарку и подали водителю сигнал об остановке для проверки документов. Однако тот не подчинился и увеличил скорость.
«Полицейские начали преследование и запросили подкрепление. Во время погони они не раз предупреждали о намерении применить для остановки машины огнестрельное оружие. Но лихач продолжал попытки скрыться», – говорится в сообщении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники полиции произвели предупредительные выстрелы вверх, а затем несколько прицельных – по колёсам. Автомобиль остановился, мужчину задержали. Медосвидетельствование подтвердило, что он находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлены протоколы. Транспортное средство помещено на спецстоянку.


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В Подмосковье загорелся трактор
17 декабря 2024, 17:50

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Трактор «Беларусь» и находящийся радом с ним гараж загорелись в деревне Шебаново Павлово-Посадского городского округа, с огнём справились работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Ночью в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил мужчина. Он рассказал, что из-за короткого замыкания в электропроводке загорелся трактор, огонь охватил также стоящий рядом гараж. Хозяин трактора пытался самостоятельно потушить свою технику снегом, но у него ничего не получилось», — говорится в сообщении.
Пожарные оперативно прибыли на место вызова и приступили к тушению. Ситуация осложнялась тем, что в гараже загорелись лежавшие там горюче-смазочные материалы и автопокрышки, а на чердаке хранились пиломатериалы и доски. Благодаря усилиям пожарных за 30 минут возгорание было локализовано, а через час пожар удалось полностью ликвидировать. Пострадавших нет.

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#мособлпожспас
#пожар
#трактор
#гараж
#павловский посад
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Появились новые данные о каршеринговом автомобиле, связанном с гибелью Кириллова
Машину каршеринга эвакуировали после проверки из двора дома, где погиб Кириллов
17 декабря 2024, 17:41

Фото: istockphoto/Youngoldman

После взрыва во дворе дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, автомобиль каршеринга, который обследовали правоохранительные органы, был эвакуирован. Об этом пишет РИА Новости.
Корреспондент агентства сообщил, что специалисты загрузили автомобиль на эвакуатор.

Напомним, что взрывное устройство было скрыто в самокате, который находился рядом с подъездом жилого дома генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Одна из местных жительниц, живущая на 2-й Карачаровской улице, отметила, что звук взрыва был настолько громким, что разбудил её около шести утра.

Камера, использовавшаяся для наблюдения за генералом Кирилловым, была установлена в автомобиле каршеринга, который был припаркован на этом месте за несколько дней до происшествия.

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Shot: влюбившуюся в труп сотрудницу морга требуют проверить на некрофилию
17 декабря 2024, 17:24

Фото: istockphoto/blinow61

Влюбившуюся в труп сотрудницу морга требуют проверить на некрофилию, пишет SHOT, ссылаясь на руководителя правозащитной организации «Сорок сороков» Георгия Солдатова. Речь идет о некоем посте, где говорится про «очаровательного мертвеца».
По словам Солдатова, такие посты могут травмировать детскую психику, а автор поста нарушила закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью развитию».

Уточняется, что запись сотрудница морга делала вместе с мужем, которого не смутили подробности испытываемых к телу бывшего участника проекта «На ножах» чувств.

Также известно, что девушка выкладывает в сеть и другие детали своей работы в морге.

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#полиция
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Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом
17 декабря 2024, 17:00

Фото: istockphoto/Nastco

Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом после самоубийства Яниса Тиммы. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Певица опубликовала видео из частной клиники, где она находится под капельницей и плачет.

Комментарии в её закрытом аккаунте в instagram* по-прежнему отключены. Волна хейта переместилась в Telegram — подписчики обвиняют Седокову в попытках заработать на смерти её бывшего партнёра. При этом многие припоминают, что ранее она сама просила не беспокоить её и не задавать вопросы о трагедии.

Напомним, что бывший супруг певицы Анны Седоковой, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. По предварительным данным, причиной его смерти стало самоубийство.

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*Instagram — запрещенная в России социальная сеть.
#самоубийство
#telegram
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