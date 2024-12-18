В Петербурге парень пытался поджечь военкомат

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В Санкт-Петербурге полиция задержала 24-летнего парня. Он поджег дверь военкомата Центрального района на улице Чайковского, используя бутылку с горючей смесью. К счастью, пожар быстро потушили.
По информации правоохранительных органов, которую передает ТАСС, задержанный действовал по указаниям неких кураторов.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.
Военкомат на улице Чайковского уже подвергался атакам поджигателей. Ранее, 31 июля 2023 года, местный житель Александр Перов также поджег дверь военкомата с помощью бутылки с зажигательной смесью. После он пытался пробить ворота учреждения легковым автомобилем. Нарушителя оперативно задержали.
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«В отдел полиции обратилась женщина, которая сообщила, что молодой человек кинул бутылку с горючей смесью в дверь военного комиссариата в доме 53 по улице Чайковского. Пожар потушен, прибывшие по адресу полицейские задержали и доставили в отдел жителя Сестрорецка 2000 года рождения», — передает собеседник агентства.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.
Военкомат на улице Чайковского уже подвергался атакам поджигателей. Ранее, 31 июля 2023 года, местный житель Александр Перов также поджег дверь военкомата с помощью бутылки с зажигательной смесью. После он пытался пробить ворота учреждения легковым автомобилем. Нарушителя оперативно задержали.
«Радио 1» также сообщало, что в Москве осудили мужчину, убившего пенсионера на глазах его внучек.
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Мария Моисеева