В Петербурге парень пытался поджечь военкомат

После взрыва во дворе дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, автомобиль каршеринга, который обследовали правоохранительные органы, был эвакуирован. Об этом пишет РИА Новости.