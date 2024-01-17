На Алтае суд оправдал женщину, случайно застрелившую знакомого

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В Алтайском крае суд вынес оправдательный приговор женщине, которая случайно застрелила своего знакомого, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
По информации следствия, 8 января 2021 года жительница Славгорода выстрелила из пистолета конструкции Токарева (ТТ) в голову своему знакомому. От полученного ранения мужчина скончался.
Удалось установить, что стрелявшая не находилась в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, в момент стрельбы женщина не испытывала личной неприязни к своему знакомому.
Славгородский городской суд признал за местной жительницей право на реабилитацию и вынес ей оправдательный приговор.
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Удалось установить, что стрелявшая не находилась в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, в момент стрельбы женщина не испытывала личной неприязни к своему знакомому.
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Евгения Парфентьева