Пытался задушить шнуром: архангелогородца ждет суд за нападение на девочку

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По данным ведомства, 9 октября днем на улице Краснофлотской 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянение, напал на школьницу — мужчина накинул на шею девочки шнурок и затягивая петлю, пытался ее задушить.
Девочка пыталась дать отпор, а затем на помощь прибежали прохожие и спасли ребенка. Душителя нашли по горячим следам и задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство малолетней, из хулиганских побуждений».
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