В Екатеринбурге водитель минивэна протаранил забор и скончался

07 сентября 2025, 08:50

Водитель внезапно скончался за рулем на Чусовском тракте

Фото: iStock/Anton Novikov

На Чусовском тракте водитель внезапно почувствовал себя плохо, съехал на обочину и столкнулся с забором. Об этом сообщает URA.RU.