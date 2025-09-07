В Екатеринбурге водитель минивэна протаранил забор и скончался
Водитель внезапно скончался за рулем на Чусовском тракте
На Чусовском тракте водитель внезапно почувствовал себя плохо, съехал на обочину и столкнулся с забором. Об этом сообщает URA.RU.
Авария произошла на 4-5 километре тракта. Охранники предприятия, в ограждение которого въехал виновник ДТП, нашли его живым.
Водитель скончался до прибытия медицинских работников. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее стало известно, что в Подмосковье водитель такси умер за рулем и врезался в автобус. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
