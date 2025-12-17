Достижения.рф

На Алтае задержали членов американской секты сайентологов*

В Алтайском крае задержали двух членов ячейки «Международной церкви сайентологии*»
Фото: Istock/YakobchukOlena

В Алтайском крае правоохранители задержали двух членов законспирированной ячейки «Международной церкви сайентологии*». Обыски прошли в Барнауле 17 декабря. Подробности сообщает РЕН ТВ.



По этому факту силовики возбудили уголовное дело об организации деятельности нежелательной НКО. В ходе обысков у задержанных, которые давно состояли в этой организации, нашли религиозную символику и экстремистскую литературу.

По информации следствия, задержанные занимались коучингом и консалтингом. Они использовали эту предпринимательскую деятельность, чтобы вовлекать в свою организацию новых членов. Следствие считает, что их целью было вербовать сотрудников и руководителей крупных предприятий региона.

Для этого они применяли административные методики управления основателя сайентологии Рона Хаббарда, чтобы в дальнейшем установить тотальный контроль над этими людьми в интересах американских структур.

Читайте также:


Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0