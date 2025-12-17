На Алтае задержали членов американской секты сайентологов*

17 декабря 2025, 18:34

В Алтайском крае задержали двух членов ячейки «Международной церкви сайентологии*»

Фото: Istock/YakobchukOlena

В Алтайском крае правоохранители задержали двух членов законспирированной ячейки «Международной церкви сайентологии*». Обыски прошли в Барнауле 17 декабря. Подробности сообщает РЕН ТВ.