На севере Москвы в ДТП погибли два человека
Автомобили Jaguar и «Газель» столкнулись на СВХ в районе Зеленоградской улицы в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Согласно предварительной информации, столкновение двух транспортных средств случилось примерно в 08:45 по московскому времени на Северо-Восточной хорде, рядом с домом 19 на Зеленоградской улице. В результате аварии погибли два человека, их личности устанавливаются, пояснили в пресс-службе. Госавтоинспекция продолжает выяснять все детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и один пострадал в результате столкновения двух грузовиков под Ижевском.
