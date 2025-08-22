На Алтае женщина истязала грудного ребенка после ссоры с его отцом и свекровью
На Алтае женщину осудили за истязание младенца. Об этом проинформировали в следственном управлении СК России по республике.
30-летняя женщина систематически наносила своему грудному ребенку телесные повреждения, используя малейшие поводы для агрессии, особенно после конфликтов с сожителем и его матерью. Преступления совершались в селе Майма в период с декабря прошлого года по март текущего.
Когда отец и бабушка обнаружили следы насилия на теле малыша, они ограничили общение матери с ребенком и обратились в правоохранительные органы. Женщина признала свою вину. Ребенок был передан под опеку отцу. В настоящее время органы опеки добиваются лишения матери родительских прав.
Суд приговорил женщину к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
Читайте также: