В Латвии арестовали учителя-педофила, жертвами которого стали около 180 детей

22 августа 2025, 18:56

В Латвии задержали учителя по подозрению в преступлениях против детей

Фото: Istock/somkku

В Латвии правоохранительные органы задержали преподавателя по подозрению в совершении преступлений против несовершеннолетних. Инцидент произошел после многолетнего расследования. Об этом сообщает издание Delfi.