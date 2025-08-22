В Латвии арестовали учителя-педофила, жертвами которого стали около 180 детей
В Латвии правоохранительные органы задержали преподавателя по подозрению в совершении преступлений против несовершеннолетних. Инцидент произошел после многолетнего расследования. Об этом сообщает издание Delfi.
37-летний мужчина подозревается в противоправных действиях, которые совершались на протяжении восьми лет, с 2016 по 2024 год. По предварительной информации, число пострадавших может достигать 180 человек.
Подозреваемый устанавливал контакты с несовершеннолетними онлайн, тайно записывая видеозвонки и создавая порнографические материалы. При обыске было обнаружено 266 подобных файлов. Жертвами стали девочки 5-12 лет, включая несовершеннолетнюю под его опекой, которую он изнасиловал в 2016 году.
Профессиональный статус задержанного облегчал ему установление контакта с детьми. Дело передано в прокуратуру, идёт поиск всех пострадавших и проверка на наличие соучастников.
