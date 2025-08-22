В Тверской области ремонтник заколол клиентку, отказавшуюся платить вперед
В Тверской области ремонтник попросил пожилую клиентку заплатить за работы вперед и заколол ее после отказа. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Трагедия случилась 18 августа в дачном доме в поселке Козлово. По данным следствия, мастер, ранее выполнявший ремонтные работы для пожилой женщины, пришел к ней, чтобы попросить деньги в счет будущих услуг, но получил отказ. В результате возникшей неприязни он нанес пенсионерке множество ножевых ранений, от которых она скончалась.
Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.
