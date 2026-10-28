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На Алтае женщина вызвала полицию и пожарных, чтобы выпить с сотрудниками

Фото: Istock/blinow61

На Алтае женщина дважды соврала о побоях и пожаре, чтобы выпить с полицейскими. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».



Жительница Заринского района позвонила по номеру 112 и заявила, что её избивают двое мужчин.

Через десять минут заявительница снова набрала экстренную службу и сообщила о пожаре в доме. По её словам, она не могла выйти и задыхалась. Экстренные службы оперативно прибыли на место и выяснили, что оба сообщения оказались ложными.

Женщина объяснила, что распивала алкоголь, ей стало скучно, поэтому вызвала полицию и хотела выпить вместе с сотрудниками. Полицейские составили на неё два административных протокола за заведомо ложный вызов спецслужб. Россиянке назначили штраф в размере двух тысяч рублей.

Ольга Щелокова

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