В Краснодарском крае арестовали отчима, насмерть забившего пятилетнего пасынка
В Краснодарском крае отчим насмерть забил пятилетнего пасынка с детским церебральным параличом. Подробности приводит региональный СК РФ.
Трагедия случилась 17 октября в посёлке Ейского района. Когда матери мальчика не было дома, 28-летний отчим нанёс малышу множественные удары руками и ногами.
После того как состояние ребёнка ухудшилось, мужчина отвёз его в больницу. Там он сообщил медикам, что воспитанник упал в ванной и ударился головой. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался. Во время допроса отчим признал свою вину. Его арестовали, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
До этого сообщалось об инциденте в Санкт-Петербурге. Там мужчина убил пенсионерку и маленького ребёнка.
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