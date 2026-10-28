«Всё идёт по плану»: ChatGPT убедил американку бросить лекарства, и она умерла

28 октября 2026, 17:33

В США женщина умерла после отказа от лекарств по совету ChatGPT

Фото: Istock/patcharin innara

31-летняя американка Боуэн Ван умерла после того, как последовала советам чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.