«Всё идёт по плану»: ChatGPT убедил американку бросить лекарства, и она умерла
31-летняя американка Боуэн Ван умерла после того, как последовала советам чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Женщина работала программистом в Amazon и страдала эпилепсией. В один момент она решила, что искусственный интеллект разбирается в её состоянии лучше лечащего врача, и прекратила принимать противосудорожные препараты. ChatGPT предложил ей график отказа от лекарств и рекомендовал не сообщать об этом медикам.
Когда самочувствие Ван ухудшилось, чат-бот заверил её, что всё идёт по плану. В итоге женщина скончалась после очередного приступа. В переписке обнаружили 158 сообщений, в которых Боуэн выражала беспокойство, однако система их проигнорировала. Родители погибшей подали иск против OpenAI и Сэма Альтмана.
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