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В Подмосковье пять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком

Фото: Istock/Galina Vetertsovskaya

В подмосковном Ногинске автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком. Подробности приводит РЕН ТВ.



Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Рабочая и Патриаршая. Автобус следовал по маршруту Вокзал — Починки. В салоне находились 12 человек. В результате аварии пострадали пять пассажиров.

Подробности о состоянии пострадавших, причинах столкновения и обстоятельствах происшествия пока не сообщаются. На месте работают экстренные службы. Информация о том, какие именно травмы получили люди и понадобилась ли им госпитализация, уточняется.

Ранее сообщалось об аналогичном инциденте в Кирове. Там при столкновении автобуса и легковушки пострадали дети.

Ольга Щелокова

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