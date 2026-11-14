В Москве неизвестный поджёг входную дверь квартиры многодетной семьи
В Москве неизвестный поджёг входную дверь квартиры многодетной семьи. Как сообщает Telegram-канал SHOT, два человека, включая ребёнка, пострадали.
Пожар вспыхнул в Печатниках. Неизвестный поджёг со стороны лестничной площадки дверь квартиры на восьмом этаже, где живут супруги и четверо детей. Огонь быстро распространился на площади 20 квадратных метров, густой дым пошёл вверх. Соседи с верхних этажей выбежали на балконы и звали на помощь.
Затем жители подъезда покинули свои квартиры. Прибывшие спасатели вывели их из здания. В результате ЧП пострадали 14-летняя девочка и 63-летняя женщина. Обеих госпитализировали. Врачи оказывают им помощь. Поджигателя ищут. Полиция выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает личность злоумышленника.
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