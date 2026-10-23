Волгоградец облил знакомую спиртом и поджег

23 октября 2026, 14:57

В Волгограде пьяный мужчина поджег знакомую и получил 13 лет

Фото: istockphoto/Nopphon Pattanasri

Суд вынес приговор 35-летнему местному жителю, признав его виновным в покушении на убийство знакомой. Мужчина облил женщину спиртом и поджег. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.





Инцидент произошел утром 5 июля возле одного из домов по улице Дзержинского. После ссоры с 37-летней знакомой находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина вылил на нее спирт и поджег, после чего скрылся с места преступления.





«Суд признал фигуранта уголовного дела виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью) и приговорил его к наказанию в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении.