Волгоградец облил знакомую спиртом и поджег
В Волгограде пьяный мужчина поджег знакомую и получил 13 лет
Суд вынес приговор 35-летнему местному жителю, признав его виновным в покушении на убийство знакомой. Мужчина облил женщину спиртом и поджег. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
Инцидент произошел утром 5 июля возле одного из домов по улице Дзержинского. После ссоры с 37-летней знакомой находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина вылил на нее спирт и поджег, после чего скрылся с места преступления.
«Суд признал фигуранта уголовного дела виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью) и приговорил его к наказанию в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении.Жизнь женщине спасли прохожие, которые потушили пламя и вызвали скорую помощь. Потерпевшая получила термические ожоги с токсическим отравлением окисью углерода и развитием ожогового шока, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.