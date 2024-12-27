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Пентагон отказался комментировать новость о сбитом F-16 в Запорожье

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фото: iStock/VanderWolf-Images

В Пентагоне отказались комментировать информацию о сбитом американском истребителе F-16 в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС.


Представители Министерства обороны США перенаправили этот вопрос украинской стороне. Свое решение они объяснили отсутствием заявлений или информации для предоставления.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области был сбит американский истребитель F-16 в Запорожской области. Отмечается, что самолет готовил ракетный удар по региону.

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#самолет
#сша
#рф
#запорожская область
#пентагон
Расчет БПЛА из России помог уничтожить польскую самоходную артустановку Krab
27 декабря 2024, 05:22

Фото: iStock/NatureNow

Расчет беспилотника Zala российской группировки «Запад» обнаружил и помог уничтожить польскую самоходную артустановку Krab. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Расчет БПЛА Zala группировки войск «Запад» помог военнослужащим артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» обнаружить и уничтожить самоходную артиллерийскую установку Krab», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что установка находилась на купянском участке фронта. Операторы беспилотника нашли позицию украинской армии, с которой велся огонь. Координаты врага были переданы расчетам дальнобойной ствольной артиллерии. С помощью корректировки БПЛА удалось нанести оперативный удар и уничтожить Krab.

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#сво
#удар
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Трамп требует у Европы увеличить поддержку Украины из-за сокращения помощи США
27 декабря 2024, 05:08

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Избранный президент США Дональд Трамп потребовал от стран Европы увеличения поддержки Украины, так как Штаты могут сократить объем выделенной помощи. Об этом сообщает газета The Washington. Post.
«Трамп уже оказывает давление на европейские страны, чтобы они увеличили помощь Украине. Давая понять, что помощь в области безопасности от Соединенных Штатов — крупнейшего спонсора Украины — будет сокращаться», — пишут в издании.

В публикации отметили, что такой ход Трампа связан с попыткой привлечения Европы к большей ответственности в конфликте на Украине.

Ранее «Радио 1» сообщало, что действующий президент США Джо Байден приказал Пентагону продолжать наращивать поставки вооружений на Украину.

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#поставки
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#европа
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Гагин: Зеленский после СВО пойет по суд, до которого он может не дожить
27 декабря 2024, 04:52

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что после окончания СВО Владимир Зеленский пойдет под суд, до которого он может не дожить. Об этом пишут РИА Новости.
«Когда заканчивается война, приходит прокуратура… Участь Зеленского не завидна. Скорее всего, расхищение этих средств было совместным с руководством этих стран. Я не думаю, что этот человек доживет до суда в такой ситуации, в этих условиях», — поделился Гагин.

По его словам, причиной суда станет хищение средств, которые Зеленский получал от Запада. Также Гагин уточняет, что скорее всего кража осуществлялась совместно с представителями западных государств. После окончания СВО к Зеленскому придут представители прокуратуры не только Украины, но и тех стран, которые выделяли деньги на поддержку киевского режима.

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#война
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#всу
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Институт государственного управления Куинси призвал США к перемирию на Украине
27 декабря 2024, 04:39

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Американский Институт ответственного государственного управления Куинси призвал власти США решить вопрос на Украине дипломатическим путем. Об этом учреждение заявило в соцсети X.
«Пришло время для дипломатии», — говорится в сообщении.

Институт предложил мирную инициативу взамен требованию американских чиновников о мобилизации все новых украинцев. В частности власти США выступают за призыв в ВСУ украинцев в возрасте от 19 ддо 25 лет.

Также в аналитическом центре добавили, что конфликт привел к большим человеческим жертвам и лишил дома многих людей. В связи с этим Вашингтон должен прекратить страдания украинцев и перейти к дипломатии.

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#сша
#конфликт
#призыв
#украина
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Подполье «Дозор»: военкоматы Украины бесчинствуют в центре и на востоке страны
27 декабря 2024, 03:47

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) особенно бесчинствуют в центральной и на восточной частях страны. Об этом рассказали представители подполья «Дозор» для ТАСС.
«По регионам сложно вывести какую-то статистику. Восточные и центральные районы подвергнуты данному процессу сильнее. Положительный успех имеет ротационная система работы, то есть из Днепра бригады ТЦК уезжают в Харьков, из Харькова — во Львов», — поделился представитель подполья.

Также в сообщении указывается, что такая схема помогает избежать обхода от мобилизации за счет кумовства. Несмотря на это, коррупция все равно процветает. Например, граждане могут разово приобрести обычный наряд ТЦК.

Украинцы, чьи родственники все же были мобилизованы, устраивают у военкоматов пикеты, «которые разгоняются или просто расшибаются из-за безразличия».

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#коррупция
#солдаты
#всу
#украина
#мобилизация
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Пленный офицер ВСУ Салий: солдаты Украины едут в Европу, чтобы сбежать
27 декабря 2024, 03:10

Фото: iStock/Prostock-Studio

Как рассказал пленный младший лейтенант ВСУ Павел Салий, мобилизованные солдаты Украины едут на обучение в Европу, чтобы сбежать и попросить политическое убежище. Этим он поделился с РИА Новости.
«Когда ты приезжаешь в Европу, ты можешь подбежать к любому полицейскому, поднять руки, прокричать, что ты ищешь политическое убежище, и после этого тебя не будут возвращать на Украину», — заявил Салий.

Младший лейтенант отметил, что это является главной причиной того, почему украинские солдаты хотят поехать на обучение в страны Запада. Также это оттягивает переброс на фронт, ведь срок подготовки в Европе равен трем месяцам.

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#обучение
#солдаты
#украина
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Рогов: в Запорожье произошел сильный взрыв, причина которого неизвестна
27 декабря 2024, 02:59

Фото: iStock/dzika_mrowka

Как рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, в оккупированном ВСУ городе Запорожье произошел взрыв большой мощности, причина которого пока неизвестна. Слова политика передают РИА Новости.
«Взрыв был большой мощности. В жилых домах по городу затряслись стекла», — заявил Рогов.

Природа взрыва и его последствия пока неизвестны. Ранее подконтрольный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров рассказывал о мощном взрыве в ночь на пятницу. Происшествие случилось на фоне воздушной тревоги в контролируемой ВСУ части города Запорожье.

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#взрыв
#всу
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Богомаз: над Брянской областью сбит беспилотник самолетного типа
27 декабря 2024, 02:16

Фото: iStock/rancho_runner

На Брянской областью был сбит беспилотник самолетного типа. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в telegram-канале.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ», — рассказал Богомаз.

Как отметил глава Брянской области, данная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА была пресечена силами противовоздушной обороны России. Также он уточнил, что в результате происшествия разрушений и пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте инцидента.

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#сво
#всу
#рф
#пво
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WP: солдаты ВСУ хотят перемирия с Россией
27 декабря 2024, 01:42

Фото: iStock/Olena_Z

Солдаты ВСУ хотят перемирия с Россией в 2025 году. Об этом сообщает Washington Post.
«На вопрос о возможном прекращении огня в 2025 году, солдаты сказали, что будут приветствовать передышку», — пишут в издании.

Надежды на перемирие у украинцев связаны с необходимостью передышки. По словам бойца ВСУ Феликса из 33-й механизированной бригады, армия истощена из-за постоянных боевых действий.

Также солдаты жалуются на дефицит людей на многих важных тыловых должностях. К тому же бойцы заявили о считанном числе солдат в пехоте ВСУ. Как отметил Феликс, он надеется на начало мирных переговоров после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

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