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В Пентагоне отказались комментировать информацию о сбитом американском истребителе F-16 в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС.
Представители Министерства обороны США перенаправили этот вопрос украинской стороне. Свое решение они объяснили отсутствием заявлений или информации для предоставления.
Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области был сбит американский истребитель F-16 в Запорожской области. Отмечается, что самолет готовил ракетный удар по региону.
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