Медбрат психиатрической клиники насиловал 17-летнюю пациентку
В США арестовали 35-летнего сотрудника больницы, подозреваемого в изнасиловании 17-летнюю пациентки. Об этом пишет газета The Mirror.
Речь идет о медбрате психиатрической клиники Шеппард-Пратт, которая находится в штате Мэриленд. С помощью записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что мужчина восемь раз входил в палату девушки за одну ночь. По версии следствия, именно в этот период случился первый эпизод насилия.
После выписки пациентки медбрат выкрал ее из отделения и привез к себе домой. Потерпевшую смогли найти с помощью специального приложения на смартфоне. Сейчас с педофилом разбирается полиция.
Ранее сообщалось, что 28-летнего жителя Индии приговорили к 20 годам тюрьмы за похищение и изнасилование 16-летней соседки.
