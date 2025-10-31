Медбрат психиатрической клиники насиловал 17-летнюю пациентку

31 октября 2025, 20:13

В США арестовали медбрата за изнасилование 17-летней пациентки психиатрии

Фото: iStock/sudok1

В США арестовали 35-летнего сотрудника больницы, подозреваемого в изнасиловании 17-летнюю пациентки. Об этом пишет газета The Mirror.