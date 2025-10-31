Достижения.рф

Медбрат психиатрической клиники насиловал 17-летнюю пациентку

В США арестовали медбрата за изнасилование 17-летней пациентки психиатрии
В США арестовали 35-летнего сотрудника больницы, подозреваемого в изнасиловании 17-летнюю пациентки. Об этом пишет газета The Mirror.



Речь идет о медбрате психиатрической клиники Шеппард-Пратт, которая находится в штате Мэриленд. С помощью записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что мужчина восемь раз входил в палату девушки за одну ночь. По версии следствия, именно в этот период случился первый эпизод насилия.

После выписки пациентки медбрат выкрал ее из отделения и привез к себе домой. Потерпевшую смогли найти с помощью специального приложения на смартфоне. Сейчас с педофилом разбирается полиция.

Ранее сообщалось, что 28-летнего жителя Индии приговорили к 20 годам тюрьмы за похищение и изнасилование 16-летней соседки.

