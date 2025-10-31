Автомобиль насмерть сбил ребёнка в Москве на глазах у его сестры
В Москве 31 октября произошло трагическое ДТП: автомобиль насмерть сбил восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл в районе Раменки, на пешеходном переходе на Мосфильмовской улице. По словам источника, трагедия случилась на глазах у 14-летней сестры ребёнка.
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, включая причины аварии и личность водителя. На месте происшествия работают правоохранительные органы.
