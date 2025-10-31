Гид получил стулом по голове от работников отеля и не выжил
В индийском городе Хайдарабад гид по имени Вислават Шанкар скончался после инцидента в местном отеле. Об этом сообщает The Times of India.
По данным полиции, 21 октября Шанкар забронировал 22 номера для группы туристов из Гуджарата. При выезде на ресепшене возник конфликт: сумма, заявленная в счете, оказалась на 600 евро выше, чем оплата, внесенная гидом.
Во время ссоры четверо сотрудников отеля напали на Шанкара. Один из них ударил его по голове стулом, что привело к тяжёлым травмам. Пострадавшего госпитализировали, оказали первую помощь, и он вернулся домой.
Однако 26 октября мужчина внезапно потерял сознание. Его повторно госпитализировали, однако в больнице он скончался. Врачи констатировали, что смерть наступила из-за последствий перенесённой травмы.
Полиция проводит расследование инцидента, рассматривая нападение сотрудников отеля как ключевой фактор трагедии.
