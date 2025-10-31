Гид получил стулом по голове от работников отеля и не выжил

31 октября 2025, 20:19

В Индии гид умер после того, как сотрудники отеля ударили его стулом по голове

Фото: iStock/Soumen Hazra

В индийском городе Хайдарабад гид по имени Вислават Шанкар скончался после инцидента в местном отеле. Об этом сообщает The Times of India.