На аттракционе «Дорога ужасов» в Германии пострадали люди

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В Германии в городе Лер произошел пожар на аттракционе «Дорога ужасов». В результате происшествия пострадали 11 человек. Троих из них доставили в больницу, сообщает полиция.
«По меньшей мере 11 человек получили травмы из-за пожара на аттракционе «Дорога ужасов» в городе Лер (Нижняя Саксония) на северо-западе Германии", — пишет ТАСС со ссылкой на заявление местной полиции.
Инцидент случился на крупнейшем народном празднике Восточной Фризии, который каждый год привлекает в Лер около полумиллиона гостей. Пожар быстро потушили. Причины ЧП и размер ущерба сейчас выясняются.
Ранее в парке Санкт-Петербурга мужчина сгорел на раскладушке. Пожар произошел вечером 13 сентября на Липовой аллее, где сейчас работают следователи.
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