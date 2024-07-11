Полиция задержала двух женщин, укравших у подмосковного пенсионера 2 млн рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Двух жительниц Брянской области 37 и 45 лет, подозреваемых в краже денег и ценностей у пенсионера из Подольска, задержали полицейские, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«82-летний житель Подольска шёл по улице Веллинга, споткнулся и упал возле подъезда. Это заметила одна из злоумышленниц. Она подошла к пенсионеру, представилась медсестрой и предложила помочь дойти до квартиры. Пенсионер согласился. Вслед за ними в подъезд вошла вторая злоумышленница. В квартире женщины отвлекли пенсионера и украли деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 2 млн рублей», — говорится в сообщении.Полицейские отследили маршрут подозреваемых и задержали обеих на вокзале «Саларьево» в Москве. В ходе обыска у них изъяли ювелирные изделия. Выяснилось, что одна из задержанных ранее уже была судима за мошенничество и воровство.
Против женщин завели уголовное дело по статье «Кража».
Читайте также:
Появилось видео крупного пожара в Химках
Следователи в Приморье задержали мигранта, оскорблявшего местных жителей
Российский военный забил до смерти подругу и получил десять лет колонии
Лев Каштанов