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Полиция задержала двух женщин, укравших у подмосковного пенсионера 2 млн рублей

11 июля 2024, 09:57

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Двух жительниц Брянской области 37 и 45 лет, подозреваемых в краже денег и ценностей у пенсионера из Подольска, задержали полицейские, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«82-летний житель Подольска шёл по улице Веллинга, споткнулся и упал возле подъезда. Это заметила одна из злоумышленниц. Она подошла к пенсионеру, представилась медсестрой и предложила помочь дойти до квартиры. Пенсионер согласился. Вслед за ними в подъезд вошла вторая злоумышленница. В квартире женщины отвлекли пенсионера и украли деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 2 млн рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские отследили маршрут подозреваемых и задержали обеих на вокзале «Саларьево» в Москве. В ходе обыска у них изъяли ювелирные изделия. Выяснилось, что одна из задержанных ранее уже была судима за мошенничество и воровство.



Против женщин завели уголовное дело по статье «Кража».

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На Урале голый мужчина преследовал на машине девятиклассниц и ублажал себя
E1.ru: в Екатеринбурге голый мужчина преследовал двух школьниц и ублажал себя
11 июля 2024, 10:27

Фото: iStock/igoriss

В Екатеринбурге голый мужчина на автомобиле преследовал двух девятиклассниц и ублажал себя. Об этом сообщает портал Е1.ru.
На опубликованных кадрах можно заметить, как мужчина без одежды вышел из припаркованной машины. Он двигался вдоль забора, наблюдая за кем-то. После чего горожанин вернулся к машине и уехал.

Согласно информации портала, девочки, за которыми наблюдал неадекват, направлялись домой. У калитки они заметили, что из остановившегося автомобиля выбрался голый мужчина. Напуганные несовершеннолетние рассказали, что незнакомец при них мастурбировал. В правоохранительные органы школьницы не обращались.

По предварительным данным, некоторое время назад этот же мужчина обнаженным подходил к женщине, которая ночью возвращалась от подруги. Она заявила, что екатеринбуржец протягивал ей какой-то предмет. Она не растерялась и попыталась заговорить с незнакомцем. Тот скрылся.

В настоящее время по факту произошедшего организована проверка.

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Боец СВО заставил 13-летнюю девочку присылать ему нюдсы и получил условный срок
11 июля 2024, 09:56

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд в республике Адыгея приговорил к условному сроку участника СВО, который вел интимную переписку с 13-летней школьницей. Об этом пишет «Газета.Ru».
Военный Магамет Датхужев познакомился с девочкой в сентябре прошлого года. Он подвез ей до дома и обменялся с ней номерами телефонов. В интернете военный общался с ней на интимные темы и просил ее присылать фотографии в нижнем белье. Одноклассники потерпевшей нашли у нее в телефоне переписку и рассказали классному руководителю. Позже о слушившемся узнала мама школьницы. Она написала заявление в полицию.

По словам девочки, Магамет Датхужев знал, что она учится в школе. Однако сколько ей было лет он не знал. На его предложение подвезти её она согласилась, потому что должна была быть дома в 10 вечера. Когда она вышла из машины, Датхужев обнял ее и погладил по задней поверхности бедра. Спустя месяц школьница прекратила общение с ним из-за пошлых сообщений.

Магамет Датхужев вину не признал. Военный отметил, что потерпевшая была выше ростом, чем он, а также выглядела старше своего возраста. Из-за этого он думал, что она достигла 14 лет.

При вынесении приговора суд назначил ему условный срок. Были приняты во внимание все внешние данные. Боец признал свою вину только лишь в оставлении воинской части. Его освободили в зале суда.

Ранее сообщалось, что семилетнего мальчика, исчезнувшего в шлюзе водохранилища Белорецка в Башкирии, ищут спасатели. Предварительно известно, что ребенок проводил время с друзьями, а затем приблизился к шлюзу. Вскоре дети увидели, что мальчика засосало. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появилось видео крупного пожара в Химках
Очевидцы сняли на видео мощный пожар на территории предприятия в Химках
11 июля 2024, 09:34

Фото: iStock/Distortion Media

Очевидцы сняли на видео гигантский столб черного дыма над предприятием в подмосковных Химках, где произошел крупный пожар. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».
Отмечается, что огонь распространился по крыше предприятия. Над ней поднимается мощный столб дыма высотой сотни метров.

В результате происшествия пострадавших нет. Уточняется, что площадь пожара достигла отметки 5000 квадратных метров.




В настоящее время есть угроза взрыва газовых баллонов, которые находятся внутри здания.

Ранее сообщалось, что пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, который начался после атаки украинского дрона, в ночь на 9 июля, потушили спустя сутки.

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Следователи в Приморье задержали мигранта, оскорблявшего местных жителей
11 июля 2024, 09:07

Фото: iStock/Rawf8

Следователи в Приморье задержали мигранта, нецензурно и оскорбительно высказавшегося о русских в процессе конфликта с местными жителями на парковке в Артеме. Об этом информирует СУСК РФ по Приморскому краю.
Отмечается, что 20-летний уроженец иностранного государства подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, которые направлены на разжигание ненависти либо вражды по признакам национальности).

Согласно информации ведомства, 8 июля текущего года в городе Артем подозреваемый высказывал угрозы применения насилия в отношении местных жителей. Уточняется, что мужчина задержан, его заключат под стражу.

Ранее сообщалось, что массовая драка с участием мигрантов и жителей Краснодара произошла на детской площадке в микрорайоне Пашковка.

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#мигрант
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В подмосковных Химках вспыхнул пожар на предприятии
11 июля 2024, 08:41

Фото: istockphoto/grafoto

В подмосковных Химках горит предприятие по производству керамических плит. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, площадь пожара составила 80 квадратных метров, однако позже увеличилась до 5000.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Для ликвидации возгорания задействованы 7 единиц специализированной техники и более 20 сотрудников МЧС.

В настоящее время причины пожара неизвестны. Информации о пострадавших нет.

Прежде сообщалось на возгорании на нефтебазе в Волгоградской области. Возгорание началось после атаки дронов на объект. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
#пожар
#происшествия
#химки
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Российский военный забил до смерти подругу и получил десять лет колонии
В Абакане военного осудили на 10 лет за самоволку и убийство знакомой
11 июля 2024, 08:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам тюремного заключения военного Афанасия Санникова за уклонение от службы и избиение до смерти знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.
Отмечается, что 6 июня 2022 года осужденный оставил воинскую часть поскольку не желал далее исполнять свои обязанности. Спустя некоторое время Санников отдыхал в компании своей подруги. В процессе распития алкогольных напитков между ними завязалась ссора, тогда мужчина попросил ее уйти, однако та отказалась.

Санников избил потерпевшую руками и ногами по голове и телу, после чего нанес несколько ударов рукояткой ножа в живот и грудь женщины. Пострадавшую госпитализировали, но медики не смогли ее спасти.

Вскоре злоумышленника задержали правоохранительные органы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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Жители Ступинского района слышали два взрыва от уничтожения БПЛА ВСУ
11 июля 2024, 07:52

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Жители Ступинского городского округа услышали минувшей ночью два взрыва от уничтожения противовоздушной обороной украинского беспилотника. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, громкий хлопок произошел около 4:50 утра примерно в 60 км к югу от Москвы. По словам местных жителей, всего было слышно два взрыва. Один из них был такой силы, что затряслись стекла в окнах домов и сработала сигнализация у стоящих во дворе автомобилей.

Напомним, в ночь на 11 июля в Ступинском городском округе был сбит украинский беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков дрона разрушений нет. Также никто не пострадал.

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В российском регионе студента осудили за сотрудничество с СБУ
Суд в ЕАО приговорил студента из Биробиджана к пяти годам колонии за госизмену
11 июля 2024, 07:29

Фото: iStock/txking

Суд в Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил к пяти годам колонии строгого режима за госизмену студента из Биробиджана. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что молодой человек передавал украинским спецслужбам данные о местах дислокации воинских подразделений в зоне спецоперации. Согласно информации УФСБ, студент, с помощью социальных сетей, выполнял задание Службы безопасности Украины.

Уточняется, что злоумышленник полностью признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

Ранее сообщалось, что на охранника из Пензы возбудили уголовное дело за госизмену. Мужчина передавал представителям украинских ВС данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

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ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник
Собянин: ПВО сбила летевший к Москве БПЛА в Ступино
11 июля 2024, 05:35

Фото: iStock/MikeMareen

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник, летевший в сторону Москвы, в Ступинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.
Разрушения и пострадавшие на месте падения обломков отсутствуют, специалисты экстренных служб выехали к месту происшествия, сообщил градоначальник Собянин.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 9 июля в результате падения обломков беспилотника произошел пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области.

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