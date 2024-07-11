Боец СВО заставил 13-летнюю девочку присылать ему нюдсы и получил условный срок

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Суд в республике Адыгея приговорил к условному сроку участника СВО, который вел интимную переписку с 13-летней школьницей. Об этом пишет «Газета.Ru».
Военный Магамет Датхужев познакомился с девочкой в сентябре прошлого года. Он подвез ей до дома и обменялся с ней номерами телефонов. В интернете военный общался с ней на интимные темы и просил ее присылать фотографии в нижнем белье. Одноклассники потерпевшей нашли у нее в телефоне переписку и рассказали классному руководителю. Позже о слушившемся узнала мама школьницы. Она написала заявление в полицию.
По словам девочки, Магамет Датхужев знал, что она учится в школе. Однако сколько ей было лет он не знал. На его предложение подвезти её она согласилась, потому что должна была быть дома в 10 вечера. Когда она вышла из машины, Датхужев обнял ее и погладил по задней поверхности бедра. Спустя месяц школьница прекратила общение с ним из-за пошлых сообщений.
Магамет Датхужев вину не признал. Военный отметил, что потерпевшая была выше ростом, чем он, а также выглядела старше своего возраста. Из-за этого он думал, что она достигла 14 лет.
При вынесении приговора суд назначил ему условный срок. Были приняты во внимание все внешние данные. Боец признал свою вину только лишь в оставлении воинской части. Его освободили в зале суда.
Ранее сообщалось, что семилетнего мальчика, исчезнувшего в шлюзе водохранилища Белорецка в Башкирии, ищут спасатели. Предварительно известно, что ребенок проводил время с друзьями, а затем приблизился к шлюзу. Вскоре дети увидели, что мальчика засосало. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам девочки, Магамет Датхужев знал, что она учится в школе. Однако сколько ей было лет он не знал. На его предложение подвезти её она согласилась, потому что должна была быть дома в 10 вечера. Когда она вышла из машины, Датхужев обнял ее и погладил по задней поверхности бедра. Спустя месяц школьница прекратила общение с ним из-за пошлых сообщений.
Магамет Датхужев вину не признал. Военный отметил, что потерпевшая была выше ростом, чем он, а также выглядела старше своего возраста. Из-за этого он думал, что она достигла 14 лет.
При вынесении приговора суд назначил ему условный срок. Были приняты во внимание все внешние данные. Боец признал свою вину только лишь в оставлении воинской части. Его освободили в зале суда.
Ранее сообщалось, что семилетнего мальчика, исчезнувшего в шлюзе водохранилища Белорецка в Башкирии, ищут спасатели. Предварительно известно, что ребенок проводил время с друзьями, а затем приблизился к шлюзу. Вскоре дети увидели, что мальчика засосало. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова