На Бали нашли расчлененные останки предположительно похищенного украинца
На острове Бали обнаружены расчленённые человеческие останки. Полиция рассматривает версию, что они могут принадлежать ранее похищенному гражданину Украины.
Как сообщили местные правоохранительные органы, фрагменты тела нашли в устье реки Вос у пляжа Кетевел в округе Сукавати регентства Гианьяр. Останки обнаружил местный житель во время утренней пробежки и сообщил об этом в полицию. Глава отдела по связям с общественностью полиции Бали Ария Сэнди заявил, что следствие проверяет возможную связь находки с делом о похищении гражданина Украины Игоря Комарова.
Планируется проведение ДНК-экспертизы и сопоставление образцов с материалами родственников пропавшего. В полиции подчеркнули, что личность погибшего пока не установлена. Останки находились в состоянии сильного разложения, что не позволяет определить пол и гражданство без судебно-медицинской экспертизы.
