Достижения.рф

На Бали нашли расчлененные останки предположительно похищенного украинца

Фото: iStock/TheaDesign

На острове Бали обнаружены расчленённые человеческие останки. Полиция рассматривает версию, что они могут принадлежать ранее похищенному гражданину Украины.



Как сообщили местные правоохранительные органы, фрагменты тела нашли в устье реки Вос у пляжа Кетевел в округе Сукавати регентства Гианьяр. Останки обнаружил местный житель во время утренней пробежки и сообщил об этом в полицию. Глава отдела по связям с общественностью полиции Бали Ария Сэнди заявил, что следствие проверяет возможную связь находки с делом о похищении гражданина Украины Игоря Комарова.

Планируется проведение ДНК-экспертизы и сопоставление образцов с материалами родственников пропавшего. В полиции подчеркнули, что личность погибшего пока не установлена. Останки находились в состоянии сильного разложения, что не позволяет определить пол и гражданство без судебно-медицинской экспертизы.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0