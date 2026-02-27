В Петербурге девочка выпала с 20-го этажа и приземлилась на козырёк подъезда
В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь десятиклассницы, которая выпала из окна многоэтажки. Как сообщает 78.ru, инцидент произошёл во Фрунзенском районе города.
Девочка находилась в квартире на 20-м этаже в доме на Малой Балканской улице. Она упала на козырек подъезда. Прибывшие на место медики обнаружили пострадавшую в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у неё серьёзные травмы и незамедлительно доставили пациентку в реанимацию.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. В обстоятельствах инцидента предстоит разобраться инспекции по делам несовершеннолетних.
Ранее в Петербурге двухлетний ребёнок открыл форточку и выпал из окна.
