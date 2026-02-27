В Петербурге девочка выпала с 20-го этажа и приземлилась на козырёк подъезда

27 февраля 2026, 12:09

В Петербурге десятиклассницу госпитализировали после падения с 20-го этажа

Фото: Istock/Victoria Kotlyarchuk

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь десятиклассницы, которая выпала из окна многоэтажки. Как сообщает 78.ru, инцидент произошёл во Фрунзенском районе города.