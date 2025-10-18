Преступник прикинулся полицейским и обокрал дом по поддельному ордеру на обыск
В австралийском городе Перт злоумышленник прикинулся полицейским, проник в частный дом и похитил деньги. Об этом информирует WA Today.
Мошенник, замаскировавшийся под полицейского, продемонстрировал поддельный ордер и провел в доме незаконный обыск, который длился около часа. Впоследствии выяснилось, что фальшивый страж порядка похитил имущество. Из дома изъяты десятки тысяч долларов наличными и ценные украшения, среди которых были часы Rolex.
Детектив Эндре Феррейра отметил, что преступник не применял угрозы и не причинил физического вреда жильцам, однако предполагается, что кража была тщательно спланирована. Правоохранительные органы продолжают расследование.
