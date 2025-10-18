Преступник прикинулся полицейским и обокрал дом по поддельному ордеру на обыск

18 октября 2025, 18:46

В Австралии преступник прикинулся полицейским и совершил кражу под видом обыска

Фото: iStock/welcomia

В австралийском городе Перт злоумышленник прикинулся полицейским, проник в частный дом и похитил деньги. Об этом информирует WA Today.