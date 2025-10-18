Привязанный к дереву труп без головы обнаружили в свердловском лесу
В Свердловской области железнодорожники нашли останки женщины без головы
В лесу на севере Свердловской области нашли скелетированные останки человека. Об этом пишет издание E1.
Железнодорожники обнаружили тело на перегоне Улымсос-Оус. На скелете были брюки, свитер, пуховик и берцы. В непосредственной близости от трупа нашли чёрный рюкзак, сумку, а также складной стул.
Кроме того, силовики обнаружили два кошелька. В одном из них находилась немецкая монета, зажигалка и круглые очки. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
До этого сообщалось, что обглоданный животными труп нашли в лесу Петербурга. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
