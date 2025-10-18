В Москве мужчина «воспитал» чужого ребёнка ударом в живот из-за драки
В Москве произошёл инцидент с применением силы к ребёнку. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Конфликт во дворе жилого комплекса «Алхимово» начался с драки между несколькими детьми. Взрослый человек вмешался в ситуацию, когда увидел, что один из мальчиков бьёт другого ребёнка, который в тот момент лежал на земле.
Мужчине не понравились действия мальчика. Он схватил школьника за шиворот, нанёс ему удар коленом в живот и затем стал выяснять, где тот живёт. Соседи, которые наблюдали за происходящим, не одобрили такой метод воспитания. Они потребовали, чтобы в ситуацию вмешались правоохранительные органы, и вызвали наряд полиции.
