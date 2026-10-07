На Бали турист сжёг виллу, пытаясь прогнать паука
В районе Северная Кута на острове Бали дотла сгорела вилла. Причиной пожара стала неосторожная попытка гостя отпугнуть паука, рассказало издание Bali Times.
Как сообщили в полиции, инцидент произошёл по вине 45-летнего гражданина Непала Гаорапа Раны. Мужчина заметил паука в ванной и решил прогнать его, поджегши лист бумаги. Затем он вышел в другую комнату, оставив огонь без присмотра. Поток воздуха подхватил горящий лист, а из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на соломенную крышу.
Распространению огня способствовала жаркая погода. В результате пламя практически мгновенно охватило всю конструкцию. Возникла опасность, что огонь перекинется на соседние здания, но пожарные вовремя локализовали возгорание.
Турист успел выбраться из виллы и не пострадал. Однако само строение вместе со всем имуществом полностью сгорело. По оценке полиции, ущерб составил около 2 миллиардов индонезийских рупий (около 10 миллионов рублей).
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