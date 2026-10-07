Самолёт экстренно посадили в Нью-Йорке из-за поломки туалетов

07 октября 2026, 06:21

Фото: iStock/Diy13

О вынужденной посадке самолёта American Airlines, следовавшего по маршруту Мадрид — Даллас, сообщил телеканал CNN. Воздушное судно приземлилось в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью‑Йорке из‑за неисправности санузлов на борту.