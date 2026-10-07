Самолёт экстренно посадили в Нью-Йорке из-за поломки туалетов
О вынужденной посадке самолёта American Airlines, следовавшего по маршруту Мадрид — Даллас, сообщил телеканал CNN. Воздушное судно приземлилось в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью‑Йорке из‑за неисправности санузлов на борту.
На момент инцидента в самолёте находились 287 пассажиров, а продолжительность полёта должна была составить свыше 10 часов. Из восьми туалетов работали только два, и экипажу пришлось уведомить диспетчера о нехватке исправных уборных.
Ситуация осложнялась тем, что запаса топлива хватало ещё на четыре часа полёта — из‑за этого вес лайнера превышал допустимую норму. Это создавало риск перегрева тормозной системы при посадке. В связи с этим пилот подал сигнал PAN PAN: он используется при срочной, но не угрожающей жизни проблеме.
Точные причины поломки пока не установлены. Как отмечается в публикации, авиационные туалеты — сложные устройства, функционирующие за счёт давления воздуха, и они могут выходить из строя из‑за засоров или других технических неполадок.
Самолёт успешно приземлился в Нью‑Йорке и провёл на стоянке более трёх часов. После этого он продолжил рейс в Даллас.
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