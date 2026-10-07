Пьяный мужчина с ножом расхаживал по улице на Сахалине
В городе Долинск сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ходил по улице с ножом. Об этом ТАСС рассказали в УМВД России по Сахалинской области.
Тревожные сигналы начали поступать на пульт дежурного. Прохожие сообщали, что по городу разгуливает человек с холодным оружием. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и патрульно‑постовой службы. Они задержали 51‑летнего жителя Приморского края — мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции.
Сейчас нарушитель содержится в камере административно задержанных. В отношении него составлены протоколы по двум статьям КоАП РФ: 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и 20.20 (появление в общественном месте в состоянии опьянения).
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