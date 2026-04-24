На Бали туристы из РФ застряли на скале, их пришлась спасать с помощью вертолёта
На Бали двое российских туристов не смогли самостоятельно спуститься со скалы у пляжа Чемонгкак. Их пришлось эвакуировать с помощью вертолёта, передает РИА Новости.
Инцидент произошёл в районе Печату (округ Бадунг) вчера днём. Туристы оказались на склоне скалы около 11:30 по местному времени (06:30 мск). О том, что россияне оказались заблокированы, стало известно примерно через полтора часа. На место направили восемь спасателей.
Из-за усиливающихся волн и прилива эвакуировать пострадавших решили по воздуху. Глава поисково-спасательного офиса Денпасара И Ньоман Сидакарья отметил, что действовать пришлось «особенно быстро». Специалисты успешно эвакуировали 51-летнего Сергея Старостина и 20-летнюю Диану Золотову.
Отмечается, что мужчина получил лёгкие травмы ноги и локтя, но от госпитализации туристы отказались. Им оказали медицинскую помощь на месте, состояние россиян оценили как удовлетворительное.
