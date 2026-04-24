Биолог назвала россиянам смертельно опасные ягоды Подмосковья
Есть ряд смертельно опасных ягод, которые растут в Подмосковье. О них в беседе с ТАСС рассказала доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности университета «Росбиотех» Татьяна Ноздрина.
По ее словам, волчеягодник обыкновенный — один из самых коварных представителей местной флоры. Этот раннецветущий кустарник привлекает яркими розовыми цветами и душистым ароматом, но все его части, включая кору и ягоды, содержат сильные ядовитые вещества. Употребление плодов может привести к летальному исходу, и даже обычный контакт с соком вызывает дерматиты.
Не менее опасны белладонна и вороний глаз — они относятся к группе так называемых волчьих ягод. Эти растения содержат алкалоиды, которые вызывают тяжёлые нейротоксические эффекты. Также стоит опасаться лютика едкого, известного многим под названием «куриная слепота». При соприкосновении с кожей он вызывает раздражение и в некоторых случаях может привести к некротическим поражениям.
Читайте также: