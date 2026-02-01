В российском регионе на пепелище базы отдыха нашли тела трёх мужчин
Пожар на базе отдыха в Хакасии привёл к гибели трёх россиян. Ещё одного человека доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хакасии.
Возгорание случилось в ночь на 1 февраля в урочище «Бабик» Бейского района. Когда спасатели прибыли на место, огонь полностью уничтожил гостевой дом площадью 72 квадратных метра.
В ходе разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили тела трёх мужчин. Ещё один пострадавший получил госпитализацию. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. По предварительной информации, все погибшие и пострадавший были гостями базы отдыха.
Накануне в Кемеровской области произошёл ещё один трагический пожар. В частной сауне погибли подростки.
Читайте также: