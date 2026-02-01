В российском регионе на пепелище базы отдыха нашли тела трёх мужчин

01 февраля 2026, 10:04

В Хакасии три человека погибли при пожаре на базе отдыха

Фото: МЧС по Республике Хакасия

Пожар на базе отдыха в Хакасии привёл к гибели трёх россиян. Ещё одного человека доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хакасии.