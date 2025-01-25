Detik: на Бали задержан основатель «русской деревни» Андре Фрей

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На острове Бали в Индонезии задержали основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud, также известного как «русская деревня», Андре Фрея. Об этом сообщает портал Detik.
«Фрей с помощью возглавляемой им компании намеренно переоборудовал плодородные сельскохозяйственные земли в районе Убуд. Земля была переоборудована под виллы и различные туристические объекты в коммерческих целях», — объяснил причину ареста генеральный инспектор полиции Бали Даниэль Адитьяджая.
В обвинении указывается, что 25 ноября прошлого года в полицию поступила жалоба от местных жителей. В ней говорилось о переделывании Фреем сельскохозяйственных земель под коммерческую недвижимость, на что у него не имелось разрешения. В издании отметили, что у Фрея имеется паспорт гражданина Германии.
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