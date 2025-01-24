«Эта общага станет для тебя кладбищем»: в Улан-Удэ четверо взрослых избили 12-летнего мальчика за то, что он защитил дедушку

Фото: istockphoto / Motortion
В апреле 2021 года в Улан-Удэ произошло жестокое преступление: четверо взрослых напали на 12-летнего мальчика, избили его и ограбили.
Костя Калинин, которому на тот момент было всего 12 лет, жил с мамой и младшей сестрой в небольшом селе Надеино, расположенном в 40 километрах от Улан-Удэ. В семье он был незаменимым помощником: не только заботился о сестре, но и регулярно ездил в город на выходные и праздники, чтобы помогать своему 66-летнему дедушке, который перенес инсульт. Костя стремился скрасить одиночество своего деда, разговаривая с ним и проводя вместе свободное время. Одна из таких поездок чуть не закончилась трагедией: мальчик защитил своего дедушку от четырёх пьяных соседей. В итоге он сам получил серьёзные травмы. Подробности происшествия расскажет «Радио 1
В тот вечер Костя Калинин в очередной раз гостил у дедушки, как вдруг услышал громкий спор. Мальчик вышел в коридор, чтобы утихомирить шумного соседа.
Однако подвыпивший мужчина воспринял его замечание как вызов. Он резко схватил Костю за футболку и попытался вытащить его в коридор, угрожая расправой и заявляя, что они «поговорят по-мужски». Несмотря на возраст, Костя не растерялся и пригрозил вызвать полицию, что заставило мужчину отступить.
Когда полицейские приехали на вызов, дебошир уже успел скрыться, хотя незадолго до этого громко стучал в дверь квартиры.
12-летний Костя остался ночевать у своего дедушки в общежитии. Он проводил свою маму до автобусной остановки и вернулся в общежитие, где его поджидали соседи дедушки, в числе которых была и семейная пара. Уже через 15 минут Костя в панике позвонил маме и сообщил об этом. Ксения, мать Кости, сразу попросила включить громкую связь. Она попыталась выяснить у собравшихся, что им нужно от её сына, но в ответ услышала лишь грубую ругань.
Внезапно Костя закричал, и связь оборвалась.
Один из пьяных мужчин схватил бутылку и ударил Костю по голове. Мальчик упал, и в этот момент на него набросились остальные. Они избили его, а затем одна из женщин забрала у него тысячу рублей. Вторая попыталась вытащить телефон и снять кольцо с его пальца, но Костя крепко сжал руку, не позволяя этого сделать.
Несмотря на травмы, Косте удалось встать и сбежать. Он пробежал несколько метров по холодной земле босиком, а потом запрыгнул в такси, которое проезжало мимо. Мальчик попросил водителя отвезти его к ближайшему торговому павильону, откуда позвонил маме.
По словам Ксении, её сына били настолько сильно, что с него даже слетели кроссовки.
Когда Костя вернулся в общежитие уже с мамой и полицейскими.
Ксения рассказала журналистам, что была шокирована видом сына, когда впервые увидела его после того тревожного звонка.
Полицейские задержали нарушителей спокойствия и их друзей и доставили их в участок. Также были вызваны специалисты органов опеки и попечительства, которые забрали десятимесячную девочку. А Костю на следующий день госпитализировали.
Мама мальчика сообщила, что Костя когда-то на свои карманные деньги покупал этим соседям из общаги молоко и хлеб.
Всех дебоширов заключили под стражу.
Стоит отметить, что за свою храбрость Костя Калинин получил награду от Совета Федерации России. Он был награждён памятной медалью «За проявленное мужество», которую вручил ему председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.
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Угрожал расправой 12-летнему мальчику
В тот вечер Костя Калинин в очередной раз гостил у дедушки, как вдруг услышал громкий спор. Мальчик вышел в коридор, чтобы утихомирить шумного соседа.
«Вы пришли в чужую квартиру, и здесь качаете свои права. Уйдите, пожалуйста, отсюда», — сказал он.
Однако подвыпивший мужчина воспринял его замечание как вызов. Он резко схватил Костю за футболку и попытался вытащить его в коридор, угрожая расправой и заявляя, что они «поговорят по-мужски». Несмотря на возраст, Костя не растерялся и пригрозил вызвать полицию, что заставило мужчину отступить.
«Мой отец, дедушка Кости, живет в Улан-Удэ, в общежитии, соседи попались неблагополучные. Не работают и пьют не просыхая. Так вот один из жильцов нагрянул к папе и начал клянчить деньги на алкоголь. Знал, что отец только что получил пенсию. Этого не скроешь, общежитие коридорного типа, все друг у друга на виду. Папа отказал. Тогда сосед начал уже не просить, а в наглую требовать. Кричал: "Дай хотя бы на пиво!"», — рассказала «КП-Иркутск» мама Кости Ксения Хомякова.
Когда полицейские приехали на вызов, дебошир уже успел скрыться, хотя незадолго до этого громко стучал в дверь квартиры.
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Перегородили путь
12-летний Костя остался ночевать у своего дедушки в общежитии. Он проводил свою маму до автобусной остановки и вернулся в общежитие, где его поджидали соседи дедушки, в числе которых была и семейная пара. Уже через 15 минут Костя в панике позвонил маме и сообщил об этом. Ксения, мать Кости, сразу попросила включить громкую связь. Она попыталась выяснить у собравшихся, что им нужно от её сына, но в ответ услышала лишь грубую ругань.
«Эта общага станет для тебя кладбищем», — сказал один из них.
Внезапно Костя закричал, и связь оборвалась.
Общежитие, в котором избили Костю (фото: СУ СК России по Бурятии)
Избили и ограбили
Один из пьяных мужчин схватил бутылку и ударил Костю по голове. Мальчик упал, и в этот момент на него набросились остальные. Они избили его, а затем одна из женщин забрала у него тысячу рублей. Вторая попыталась вытащить телефон и снять кольцо с его пальца, но Костя крепко сжал руку, не позволяя этого сделать.
«Один из злоумышленников нанес удар бутылкой по голове, после чего вся компания принялась бить упавшего ребенка по голове и телу. После задержания злоумышленники отрицали вину», — сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.
Несмотря на травмы, Косте удалось встать и сбежать. Он пробежал несколько метров по холодной земле босиком, а потом запрыгнул в такси, которое проезжало мимо. Мальчик попросил водителя отвезти его к ближайшему торговому павильону, откуда позвонил маме.
По словам Ксении, её сына били настолько сильно, что с него даже слетели кроссовки.
«Он забежал весь заплаканный и попросил постоять в магазине. Я, конечно, разрешил. Одежда на нем была грязная. Мальчик звонил маме и рассказывал, что его сильно избили, говорил, что его пинали ногами. Она ответила, что скоро приедет. Я позвонил местному участковому и передал трубку ребенку. Мальчик и ему рассказал, как все произошло», — поделилась в беседе с «КП» — «Иркутск» владелец павильона.
Черепно-мозговая травма
Когда Костя вернулся в общежитие уже с мамой и полицейскими.
Ксения рассказала журналистам, что была шокирована видом сына, когда впервые увидела его после того тревожного звонка.
«Потом мы с сотрудниками зашли в квартиру этой семейной пары. Кругом грязь, окурки, бутылки… И самое страшное, что среди всего этого, на диване совсем голенькая спала 10-месячная дочь этих алкашей», — сообщила Ксения.
Костя Калинин (фото: кадр из репортажа Вести.ру)
Полицейские задержали нарушителей спокойствия и их друзей и доставили их в участок. Также были вызваны специалисты органов опеки и попечительства, которые забрали десятимесячную девочку. А Костю на следующий день госпитализировали.
«Ребенок госпитализирован в отделение травматологии. У него закрытая черепно-мозговая травма, переломы двух ребер», — сказал заместитель главного врача по хирургической помощи Детской республиканской клинической больницы Бурятии.
Мама мальчика сообщила, что Костя когда-то на свои карманные деньги покупал этим соседям из общаги молоко и хлеб.
Всех дебоширов заключили под стражу.
Получил награду
Стоит отметить, что за свою храбрость Костя Калинин получил награду от Совета Федерации России. Он был награждён памятной медалью «За проявленное мужество», которую вручил ему председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.
«Как любая мать, я не хотела бы, чтобы путь к наградам был такой, какой пришлось пройти ребенку, но я горжусь, конечно», — прокомментировала награду Ксения.
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Дайана Хусинова