Глава минздрава Камчатки отправлен в отставку после скандала в онкодиспансере

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Главу Министерства здравоохранения Камчатского края Александра Гашкова отправили в отставку после заражения гепатитом почти 40 человек в краевом онкологическом диспансере. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Солодов.
«Только что состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения Камчатского края», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Причиной скандала стало заражение вирусами гепатита В и С 36 человек. По предварительным данным, людям вводили болезнь вместе с контрастирующим веществом в кабинете КТ. По официальным данным, заражения случались в период с 2023 по 2024 годы. При этом сам кабинет закрыли до 27 января. Для проверки в Камчатский край прибыли инфекционисты и эпидемиологи из Москвы.
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