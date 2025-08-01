Суд отменил незаконный вывод из дела жены, мужа которой замучили в колонии ИК-15
Суд в Новосибирске отменил решение Иркутского областного суда, который вывел из уголовного дела Елену Шестакову, муж которой погиб в ангарской колонии №15 после пыток. Об этом сообщает рассказал представитель женщины Петр Курьянов «Ленте.ру».
Вышестоящая инстанция признала данное решение незаконным. Как писало издание «МК», отсутствие штампа в паспорте не умаляет ее горя от потери любимого человека.
Напомним, что в 2023 году 28-летний Николай Шайхутдинов скончался от сильных побоев, которые ему нанесли заключенные. Его сожительница Елена стала потерпевшей, но после Иркутский суд отменил это решение.
Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявляла, что один из свидетелей, который дал показания о пытках в ангарской колонии, отказался от своих слов. Несмотря на это, суд над должностными лицами тюрьмы продолжается.
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