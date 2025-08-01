Суд отменил незаконный вывод из дела жены, мужа которой замучили в колонии ИК-15

01 августа 2025, 17:46

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Суд в Новосибирске отменил решение Иркутского областного суда, который вывел из уголовного дела Елену Шестакову, муж которой погиб в ангарской колонии №15 после пыток. Об этом сообщает рассказал представитель женщины Петр Курьянов «Ленте.ру».