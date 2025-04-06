На балкон россиянки залетела перепуганная сова

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В Кемерове на балкон местной жительница залетела перепуганная сова, вызволять ее пришлось волонтерам. По словам очевидцев, совы облюбовали многоэтажки на бульваре Строителей некоторое время назад, местные жители не раз встречали их у себя во дворах.
«Перспектива на выпуск есть, аппетит неплохой, способность к полету в наличии», — передает «Сiбдепо» слова волонтеров.Вместе с тем в Московском зоопарке детеныш бурой гиены Акела, родившийся летом 2024 года, уже набрал 25 килограммов. Как сообщает АГН «Москва», пока что его регулярно меняют вольерами с отцом Гермесом. Зоологи не выявили взаимной агрессии, но объединять животных пока не решились.
«Наш юный Акела растет не по дням, а по часам. Сейчас детеныш бурой гиены весит 25 кг. Чтобы догнать папу Гермеса, малышу нужно вырасти еще на 17 кг», — передает агентство сообщение столичного зверинца.Читайте также:
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