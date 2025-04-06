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На балкон россиянки залетела перепуганная сова

Фото: iStock/LagunaticPhoto

Фото: iStock/LagunaticPhoto

В Кемерове на балкон местной жительница залетела перепуганная сова, вызволять ее пришлось волонтерам. По словам очевидцев, совы облюбовали многоэтажки на бульваре Строителей некоторое время назад, местные жители не раз встречали их у себя во дворах.
«Перспектива на выпуск есть, аппетит неплохой, способность к полету в наличии», — передает «Сiбдепо» слова волонтеров.
Вместе с тем в Московском зоопарке детеныш бурой гиены Акела, родившийся летом 2024 года, уже набрал 25 килограммов. Как сообщает АГН «Москва», пока что его регулярно меняют вольерами с отцом Гермесом. Зоологи не выявили взаимной агрессии, но объединять животных пока не решились.
«Наш юный Акела растет не по дням, а по часам. Сейчас детеныш бурой гиены весит 25 кг. Чтобы догнать папу Гермеса, малышу нужно вырасти еще на 17 кг», — передает агентство сообщение столичного зверинца.
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#отношения
Telegraph: педофил из Британии работал с детьми на Украине
06 апреля 2025, 00:32

Фото: iStock/Rafa Jodar

Осужденный педофил из Великобритании работал с детьми на Украине. Об этом пишет The Telegraph.
Им оказался 52-летний Ли Каллаган. Он трудоустроился в благотворительную организацию Siobhan's Trust под именем Джек Морган. Ранее он отбывал срок в тюрьме за ряд преступлений сексуального характера в отношении детей. За решеткой Морган пробыл два года. Как оказалось, организация практически не проверяла биографию британца.

Подозрения возникли у сотрудников после того, как Морган начал хвастаться о вступлении в «Интернациональный легион». После он объявил сбор средств на нужны легиона. Во время своей работы Морган не раз посещал детские дома, школы и лагеря для переселенцев. Представители Siobhan's Trust отметили, что педофил никогда не оставался один во время работы с детьми.

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#украина
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В Москве строительный кран упал рядом с детской площадкой
06 апреля 2025, 00:17

Фото: iStock/JONGHO SHIN

В Москве строительный кран упал рядом с детской площадкой на Выборгской улице. Об этом сообщает Baza.
«Строительный кран рухнул у детской площадки в Москве. Помимо этого он смял бетономешалку, водитель которой покинул кабину за несколько минут до падения крана», — пишут в telegram-канале.

Как оказалось, жители рядом стоящих домов уже давно жаловались из-за стройки. По их мнению, она может быть не совсем законной, так как еще недавно на месте висел стенд о благоустройстве территории. Позже здесь появилась вывеска о возведении ЖК. Когда строители начали вбивать сваи, по соседним домам пошли трещины. К тому же вопросы вызывала техника безопасности, так как стройка проводилась рядом с детской площадкой.

Крановщик получил незначительные ранения. Кран снял бетономешалку, из которой за мгновение до происшествия вышел водитель.

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В Москвы найден труп до смерти избитого младенца
СК: в Москве пьяный дед до смерти избил внука
06 апреля 2025, 00:01

Фото: iStock/gorodenkoff

На северо-западе Москвы найден труп до смерти избитого ребенка, котого мог убить его пьяный дед. Об этом сообщает столичное СК.
«Вечером 5 апреля в квартире жилого дома, расположенного на улице Твардовского в Москве, обнаружено тело мальчика 2023 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что телесные повреждения ребенку нанес его дедушка 1974 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. В прокуратуре отметили, что дедушка малыша был пьян. В квартире находилась бабушка ребенка, которая, предварительно, тоже находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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В Дубае стартовало расследование по падению воздушного шара с туристами из РФ
05 апреля 2025, 23:15

Фото: iStock/JandaliPhoto

В Дубае началось расследование по делу о падении воздушного шара с российскими туристами. Об этом сообщает РИА Новости.
«Полиция Дубая разъясняет, что в результате инцидента с воздушным шаром, произошедшего в Дубае 23 марта 2025 года, никто не погиб. Некоторые сообщения об инциденте, циркулирующие в СМИ, являются ложными и вводящими в заблуждение», — рассказали агентству в полиции Дубая.

В ведомстве отметили, что все пострадавшие получили травмы легкой и средней тяжести. Им всем была оказана медицинская помощь. Во время инцидента на шаре были граждане разных государств.

По предварительным данным, причиной крушения стало ухудшения погодных условий во время посадки. Проводится расследование. В происшествии никто не побиг.

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Группа туристов из Франции пыталась незаконно попасть на Байконур
05 апреля 2025, 20:36

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Группу французских туристов задержали при попытке незаконно проникнуть на космодром Байконур, пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Четверо задержанных хотели сфотографировать ракету-носитель «Энергия», но полицейские их остановили. Туристам выписали протоколы за нарушение пропускного режима. Источник подчеркнул, что инцидент никак не сказался на работе объекта.

Похожий случай произошел в ноябре, когда на Байконур хотели попасть граждане Германии и Франции. Военный гарнизонный суд в комплексе Байконур РФ арестовал задержанных на сутки, а затем они покинули объект.

Накануне вечером, 4 апреля стало известно о задержании подозреваемых в поджоге железнодорожной инфраструктуры в Москве. Подробностями поделились в Росгвардии.

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