На бывшую кандидатку в президенты России Раду Русских подали в суд

23 октября 2025, 08:30

Рада Русских (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Экс-кандидат в президенты России Рада Русских столкнулась с судебным иском от своей бывшей партнёрши Марии Воскресенской. Об этом пишет Telegram-канал Mash.