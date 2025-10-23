На бывшую кандидатку в президенты России Раду Русских подали в суд
Экс-кандидат в президенты России Рада Русских столкнулась с судебным иском от своей бывшей партнёрши Марии Воскресенской. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Она обвиняет Русских в клевете и требует публичных извинений, а также почти 4 миллиона рублей за ущерб.
Конфликт начался в августе, когда Русских уличила Воскресенскую в мошенничестве и краже бренда «Rada Russkikh». По словам экс-кандидата, Мария планировала захватить бизнес, заменив команду.
На днях женщина обратилась в суд. Она требует компенсацию за упадок продаж и испорченную репутацию. Воскресенская считает себя правообладательницей товарного знака «Rada Russkikh» и гендиректором компаний MINI ME и HYDON.
Русских утверждает, что иск направлен на получение денег. Она уверяет, что права на имя «Rada Russkikh» были предоставлены Воскресенской с её согласия. В настоящее время Рада планирует перезапустить бренд с новой командой и собственным юридическим лицом.
