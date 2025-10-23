«Всем пофиг»: Кушанашвили высказался о разводе Джигана и Самойловой

23 октября 2025, 06:22

Телеведущий Кушанашвили поглумился над разводом Джигана и Самойловой

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Telegram / @sammyfam)

Телеведущий Отар Кушанашвили высмеял ситуацию вокруг развода рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой. Свое мнение он выразил в шоу «Каково?!» на Youtube.





Долгое время Оксана Самойлова и Джиган считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Несмотря на все испытания, которые выпали на долю супругов, их брак всё же распался. 6 октября Самойлова официально подала заявление о расторжении брака.



Многие поклонники пары не теряют надежды на их воссоединение, предполагая, что развод может быть лишь частью маркетинговой стратегии.



Известный журналист Отар Кушанашвили высказал своё мнение по поводу громкого расставания звёздной пары. По его словам, общественность уделяет чрезмерное внимание личной жизни знаменитостей. Телеведущий иронично отметил локальную известность Самойловой, заявив, что вряд ли о ней кто-то слышал в Комсомольске-на-Амуре. Сама новость о разводе звездной пары, как считает он, скоро утратит свою актуальность.



«Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом. Всем уже давно пофиг: они вместе, не вместе», — заявил Кушанашвили.