«Цветочный апокалипсис!»: квартира Оксаны Самойловой утонула в розах

22 октября 2025, 23:34

Оксана Самойлова получила сотни роз на грузовом лифте

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Блогер Оксана Самойлова поделилась с подписчиками, что её квартира буквально утонула в цветах. Пока Instagram* аккаунт был взломан, она публикует свои будни во ВКонтакте и Telegram.





Сегодня утром Самойлова получила необычную доставку: сотни (а возможно и тысячи) роз привезли на грузовом лифте.



Фото: Telegram / @sammyfam



«Просыпаюсь я сегодня с утра, пишут с ресепшена: "Вам доставка цветов". Я такая: "Ну, окей, поднимайте". А они мне: "Нет, для доставки нужен грузовой лифт". Пришлось делать заявку на него», — рассказала Оксана.