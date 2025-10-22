Достижения.рф

«Цветочный апокалипсис!»: квартира Оксаны Самойловой утонула в розах

Оксана Самойлова получила сотни роз на грузовом лифте
Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Блогер Оксана Самойлова поделилась с подписчиками, что её квартира буквально утонула в цветах. Пока Instagram* аккаунт был взломан, она публикует свои будни во ВКонтакте и Telegram.



Сегодня утром Самойлова получила необычную доставку: сотни (а возможно и тысячи) роз привезли на грузовом лифте.

Фото: Telegram / @sammyfam
«Просыпаюсь я сегодня с утра, пишут с ресепшена: "Вам доставка цветов". Я такая: "Ну, окей, поднимайте". А они мне: "Нет, для доставки нужен грузовой лифт". Пришлось делать заявку на него», — рассказала Оксана.
Блогер пригласила подписчиков делиться фотографиями своих красивых букетов в комментариях, объявив «обмен женской энергией».
Софья Метелева

