Невестка Валерии трогательно обратилась к главным мужчинам в своей жизни и опубликовала семейное фото

23 октября 2025, 02:54

Невестка Валерии Шульгина опубликовала семейное фото в честь Дня отца

ЛИана Шульгина (Фото: Telegram / @lianashulginaa)

Невестка известной певицы Валерии Лиана Шульгина поделилась душевными признаниями в адрес самых близких мужчин. Соответствующий пост опубликован в ее соцсетях.





В своём эмоциональном послании она выразила искреннюю признательность отцу за его безграничную любовь, мудрое наставничество и постоянную поддержку на протяжении всего её жизненного пути.



«Ты — мой пример того, каким должен быть настоящий отец», — подчеркнула Лиана.