Невестка Валерии трогательно обратилась к главным мужчинам в своей жизни и опубликовала семейное фото
Невестка известной певицы Валерии Лиана Шульгина поделилась душевными признаниями в адрес самых близких мужчин. Соответствующий пост опубликован в ее соцсетях.
В своём эмоциональном послании она выразила искреннюю признательность отцу за его безграничную любовь, мудрое наставничество и постоянную поддержку на протяжении всего её жизненного пути.
«Ты — мой пример того, каким должен быть настоящий отец», — подчеркнула Лиана.Особое внимание в своём послании Лиана уделила супругу Арсению Шульгину, отметив его выдающиеся качества как отца семейства. По её словам, благодаря мужу в их доме всегда царит атмосфера уюта, радости и защищённости, а их дети растут в любви и заботе.
Тёплые слова благодарности получила и семья Пригожиных. Лиана выразила признательность Иосифу за то, что он воспитал достойного сына и передал своим близким бесценный жизненный опыт.